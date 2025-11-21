Генпрокуратура направила в суд дело бывшего мэра Сочи и его супруги

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд РФ материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько для определения территориальной подсудности. В ведомстве сообщили, что обвинительное заключение утверждено и дело передано для дальнейшего процессуального решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствие инкриминирует господину Копайгородскому растрату и получение взяток в особо крупном размере, а также легализацию средств, добытых преступным путем. Его супруге, по версии обвинения, отводилась роль пособника, посредника во взяточничестве и участника схем легализации. Кроме того, ей вменяется давление на свидетелей. Господин Пасунько проходит по делу как фигурант эпизодов подкупа и принуждения свидетелей.

По материалам следствия, с 2022 по 2024 год бывший мэр Сочи при участии супруги похитил два земельных участка стоимостью не менее 26 млн руб., оформив их на подконтрольных лиц. Также он, как утверждает Генпрокуратура, получил от бизнеса 248 млн руб. за содействие в реализации коммерческих проектов и общее покровительство, после чего средства были вложены в недвижимость. Следствие также указывает на попытки давления на свидетелей, в том числе уже после помещения фигурантов под домашний арест.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемые активно препятствовали расследованию. Супружеская пара находится в московском СИЗО. Параллельно в Хостинском районном суде продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам.

Вячеслав Рыжков