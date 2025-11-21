Под Керчью очистили более 2,1 тысячи км побережья после крушения танкеров

На побережье Керченского пролива произвели очистку свыше 2,1 тыс. км территорий после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом сообщили в кабмине РФ.

На очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что на побережье Черного моря собрали более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, 184 тыс. т из которых вывезли на специализированные площадки.

По результатам водолазных осмотров из фрагментов затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не обнаружили новых утечек нефтепродуктов. В том числе в последние недели на черноморском побережье не фиксируют выбросов мазута.

«Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается»,— сообщил Виталий Савельев.

София Моисеенко