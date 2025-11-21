Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Керчью очистили более 2,1 тысячи км побережья после крушения танкеров

На побережье Керченского пролива произвели очистку свыше 2,1 тыс. км территорий после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом сообщили в кабмине РФ.

Фото: Морспасслужба

Фото: Морспасслужба

На очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что на побережье Черного моря собрали более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, 184 тыс. т из которых вывезли на специализированные площадки.

По результатам водолазных осмотров из фрагментов затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» не обнаружили новых утечек нефтепродуктов. В том числе в последние недели на черноморском побережье не фиксируют выбросов мазута.

«Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается»,— сообщил Виталий Савельев.

София Моисеенко

Новости компаний Все