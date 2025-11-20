Кубанские депутаты приняли в первом чтении бюджет края на 2026 год

Депутаты Законодательного собрания Кубани в рамках очередного пленарного заседания приняли в первом чтении бюджет края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект внес на обсуждение представительным органом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как рассказал законодателям исполняющий обязанности министра финансов региона Александр Кнышов, объем доходов краевого бюджета в 2026 году составит 544,5 млрд руб., объем расходов — 547 млрд руб. На социальную сферу в будущем году предусмотрено 369 млрд руб., что составляет более 67% от общего объема бюджетных расходов.

В частности, в бюджете края заложено повышение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы на 10,1%, а также индексация на 4% — зарплаты остальным бюджетникам, социальных выплат и стипендий, расходов на обеспечение питанием и медикаментами и на оплату коммунальных услуг. Также с 1 января 2026 года еще на 5 тыс. руб. будет увеличена ежемесячная доплата учителям школ и педагогическим работникам детских садов.

В целом на реализацию 28 государственных программ в 2026 году направляется 507,6 млрд руб., или 92,8% всех расходов.

По словам лидера коммунистов в ЗСК Павла Соколенко, в представленном к первому чтению документе оптимизированы отдельные расходные статьи. Фракция обозначила ряд предложений и воздержалась при голосовании по законопроекту.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Денис Хмелевской выразил поддержку представленному законопроекту, добавив, что фракция подготовила свои предложения и их большая часть в нем уже учтена. Иван Тутушкин, возглавляющий фракцию ЛДПР, также обозначил пакет предложений. Лидер фракции «Единая Россия» Иван Артеменко отметил, что фракция поддерживает документ, но отмечает и наличие резервов поступлений по отдельным доходным источникам.

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что большинство парламентских фракций поддержало проект бюджета, но вместе с тем прозвучавшие предложения нужно детально рассмотреть на заседании профильного комитета ЗСК с привлечением представителей политических партий, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты, экспертов. «При этом все выдвинутые предложения должны быть четко сформулированы и аргументированы»,— заявил господин Бурлачко.

Василий Хитрых