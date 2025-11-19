С середины февраля приостановят продажу билетов на некоторые поезда в Крым

Продолжительные регламентные работы на железнодорожной инфраструктуре в Крыму могут привести к корректировке графиков движения поездов и задержкам в открытии продажи билетов, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». По данным перевозчика, обслуживание путей и контактной сети стараются проводить вне сезона, однако даже при сниженной нагрузке обновление инфраструктуры требует временных ограничений.

В частности, временно прекращена продажа билетов на поезд №7/8 Санкт-Петербург—Севастополь: с 14 февраля — при отправлении из Севастополя, с 15 февраля — из Санкт-Петербурга. Аналогичные ограничения введены с 15 февраля для поездов №27/28, 67/68, 195/196 Москва—Симферополь и №91/92 Москва—Севастополь.

С 15 февраля закрыта продажа на поезд №77/78 Санкт-Петербург—Симферополь (через Москву). Поезд №75/76 Симферополь—Омск с середины января следует только до Тюмени, в обратном направлении курсирует под номером 185/186. К штатному графику он должен вернуться в апреле; продажа билетов из Симферополя прекращена с 16 февраля.

Поезд №141/142 Симферополь—Пермь временно не отправляется из Перми; его функции выполняет поезд №162/161. Возврат к обычному расписанию также ожидается в апреле; продажи из Перми закрыты с 14 февраля. Ограничения затронули и поезда №315/316 Симферополь—Адлер (с 15 февраля) и №327/328 Симферополь—Кисловодск (с 16 февраля при отправлении из Симферополя).

Продажи будут восстановлены после завершения корректировки расписания, отметили в компании.

Вячеслав Рыжков