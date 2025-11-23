В Адыгее отремонтировали дамбу на левом берегу реки Лаба

В Республике Адыгея завершили капитальный ремонт дамбы на реке Лаба. Работы производились в селе Натырбово Кошехабльского района с 2024 года, сообщает глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

На левом берегу реки Лаба заменили 1,13 км аварийного участка дамбы. Средства на берегоукрепление, по словам Мурата Кумпилова, выделялись по линии Росводресурсов в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Как сообщает «Ведомости Юг», ссылаясь на сведения пресс-службы Минприроды РФ, общая стоимость проекта составила 78,1 млн руб.

Защитная дамба была почти полностью разрушена из-за паводков, откосы плотины заросли кустарниками и сорняками. Установлено, что состояние дамбы могло угрожать затоплением семи населенным пунктам Кошехабльского района, а также дорогам и коммунальной инфраструктуре.

«В ходе капремонта строители полностью восстановили тело поврежденного участка дамбы, восстановили откосы и покрыли гребень дамбы гравийно-песчаной смесью. Капитально отремонтированный участок соединили с уже существующей дамбой выше и ниже по течению реки»,– поделился Мурат Кумпилов.

София Моисеенко