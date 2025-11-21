Зарплата водителей на Кубани достигла 159 тысяч рублей

Медианная предлагаемая заработная плата водителей в Краснодарском крае достигла 159,4 тыс. руб., по Краснодару она составляет 94 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период с января по октябрь 2025 года в регионе работодатели разместили более 13,4 тыс. вакансий для водителей. В Краснодаре — более 4,3 тыс., что на 51% больше, чем в январе.

По словам Олеси Лавреновой, уровень конкуренции среди водителей на территории Краснодарского края составил 11,9 резюме на одну вакансию. В норме индекс конкуренции составляет от четырех до восьми резюме. Такие показатели говорят о высоком уровне конкуренции за рабочие места.

Алина Зорина