Московская компания разработает мастер-планы для двух новых районов Сириуса

Консорциум G+S+M под руководством московской компании АО «Горпроект» займется разработкой мастер-планов научно-технологических районов в Сириусе. Об этом заявили в пресс-службе администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Сириусе подвели итоги Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана научно-технологических районов федеральной территории. По данным пресс-службы администрации Сириуса, победителем конкурса по оценкам жюри было признано объединение G+S+M, принадлежащее АО «Горпроект».

Два научно-технологических района будут охватывать порядка 43 га. На участках построят жилую и специализированную недвижимость, университетский медицинский кластер, первый в России водно-климатический национальный парк и вторую очередь научно-технологического университета «Сириус».

На первом участке планируют развивать высокотехнологичный медицинский центр с приоритетом на борьбе с онкологическими заболеваниями, на втором участке должны создать район с лабораториями, инжиринговой инфраструктурой и центрами обработки данных для развития ресурсосберегающей энергетики.

София Моисеенко