Главные новости за 19 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Восемнадцать человек претендуют на награждение почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга» в 2025 году. Среди них генпрокурор, бывший полпред по СЗФО Александр Гуцан, помощник президента Николай Патрушев и прокурор Петербурга Виктор Мельник.

Бывший и действующий замглавы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Ущерб муниципальному бюджету составил не менее 10 млн рублей. Следствие установило, что чиновники организовали межевание и продажу посторонним лицам земли, предназначенной для льготников.

Холдинг «АГР» намерен инвестировать 37,1 млрд рублей в локализацию производства на бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах и еще 50,6 млрд руб в калужский завод, ранее принадлежащий Volkswagen.

Суд оштрафовал депутата ЗакСа Ленобласти Даниила Федичева на 1,4 млн рублей по делу о злоупотреблении полномочиями. Как установило следствие, Федичев, занимавший пост главы АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», организовал отчуждение долей дочерней компании по заниженной стоимости в пользу аффилированных структур.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строительная готовность Южной широтной магистрали (ЮШМ) достигла 60%. На текущий момент открыто рабочее движение по путепроводу в створе Петербургского шоссе — одному из трех в составе будущей магистрали.

Росимущество передало в управление «Объединенной судостроительной корпорации» акции пяти компаний, зарегистрированных на территории «Северной верфи». В перечень вошли АО «Нива-СВ» (100% акций), АО «Машиностроение Северной верфи» (55,72%), АО «Инструмент-СВ» (100%), АО «Эфес Северной верфи» (100%) и ОАО «Норд-Вест СВ» (20%).

Суд заочно приговорил признанного иностранным агентом главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям о дискредитации использования ВСРФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Поводом стала публикация журналиста с критикой действий армии и посты без маркировки иноагента.

Расширение городского курорта «Термолэнд» в ТРК «Лето» состоится в декабре, сообщил гендиректор ТРК «Андрей Должиков. Вторая очередь комплекса займет 5 тыс. кв. м. и предполагает расширение термального комплекса на уличной территории ТРК и займет часть парковки под открытые бассейны.

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил создателя и руководителя одной из банд 1990-х годов Андрея Волова по кличке Андрей Маленький к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании ОПГ и организации серии заказных убийств: с 1992 по 2004 год возглавляемая Воловым банда совершила не менее 10 подобных преступлений.

Пятнадцатилетнего подростка задержали по подозрению в поджоге патрульного автомобиля ДПС в Адмиралтейском районе Петербурга. По предварительной информации, молодой человек, гражданин одной из стран Средней Азии, действовал по указанию неизвестных, с которыми познакомился в мессенджере. По факту случившегося возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что поезда на высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой в час-пик будут ходить каждые 15 минут по принципу тактового движения в метро. Это необходимо для перевозки необходимого числа пассажиров и их удобства.

Двое судей из Санкт-Петербурга — бывший председатель Смольненского районного суда Валерий Тарасов и судья того же суда Каринэ Голикова — могут стать фигурантами уголовных дел. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о даче согласия на их привлечение к ответственности на заседании 24-27 ноября.