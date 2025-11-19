В Петербурге задержали подростка за поджог патрульного автомобиля ДПС

Пятнадцатилетнего подростка задержали по подозрению в поджоге патрульного автомобиля ДПС в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Инцидент произошел 19 ноября около 11:50 на парковке отдела Госавтоинспекции на набережной Обводного канала. Возгорание было быстро локализовано, пострадавших нет. Подозреваемого задержали на месте происшествия.

По предварительной информации, подросток, гражданин одной из стран Средней Азии, действовал по указанию неизвестных, с которыми познакомился в мессенджере. Молодой человек приобрел бензин и облил им один из припаркованных служебных автомобилей.

По факту случившегося возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), уточнили в региональном управлении СКР.

«Несовершеннолетний задержан и доставлен на допрос к следователю для дачи показаний. Проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия»,— говорится в пресс-релизе Следкома.

Артемий Чулков