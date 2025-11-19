Патрушева и Гуцана планируют наградить за вклад в развитие Петербурга

Восемнадцать человек претендуют на награждение почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга» в 2025 году. Шестерых из них совместно выдвинули губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди них генеральный прокурор, бывший полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, помощник президента Николай Патрушев, прокурор Петербурга Виктор Мельник, глава ФСО по СЗФО Павел Волгин, начальник городского управления ФСБ Александр Родионов и замначальника штаба 6-й армии воздушных сил и ПВО Сергей Бескровный.

Среди других претендентов числятся певец Александр Розенбаум, комик Семен Альтов, директор Русского музея Алла Манилова, худрук Музыкального театра им. Шаляпина Фабио Мастранджело. На заседании парламентской комиссии по культуре рекомендовали наградить всех претендентов.

Андрей Маркелов