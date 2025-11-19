Главу ОПГ Андрея «Маленького» приговорили к 15 годам за убийства в Петербурге 90-х

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор создателю и руководителю одной из банд 1990-х годов Андрею Волова по кличке Андрей Маленький. Его признали виновным в создании ОПГ и организации серии заказных убийств (ч. 2 ст. 17.1 — п. п. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР; п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

С 1992 по 2004 год возглавляемая Воловым банда совершила не менее 10 убийств, в том числе собственных участников. Суд установил, что Волов лично организовал убийство члена ОПГ Смирнова, выделив за него исполнителям 5 тыс. долларов США. Также по его указанию были убиты члены банды Купцов, Кутев, Матвеев и гражданская супруга Смирнова.

Суд приговорил Волова к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима и взыскал с него 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

Ранее другие участники ОПГ уже были осуждены: Валерий Колбасов получил 2 года за соучастие в убийстве Купцова, Максим Голубков — 6 лет условно за организацию убийства Матвеева. Александр Яковенко и Дмитрий Воронин находятся под стражей по обвинению в других убийствах по заказу банды.

Артемий Чулков