Суд заочно приговорил главреда «Псковской губернии» к трем годам лишения свободы
Псковский городской суд заочно приговорил признанного иностранным агентом главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям о дискредитации использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 ноября.
Признанный иностранным агентом журналист и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин во время заседания Псковского городского суда по его иску к Министерству юстиции России, в котором оспаривается включение Дениса Камалягина в список иностранных агентов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Поводом для обвинения по первой статье послужило видео, в котором, уточняется в пресс-релизе, признанный иноагентом Денис Камалягин «охарактеризовал действия Вооруженных сил РФ как связанные с нанесением ударов по "гражданской инфраструктуре" Украины и убийством мирных жителей». По второй статье журналиста привлекли за публикации в Telegram-канале, в которых не было иноагентской маркировки.
Помимо основного наказания суд назначил иноагенту Денису Камалягину запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на три года.