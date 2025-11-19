Суд заочно приговорил главреда «Псковской губернии» к трем годам лишения свободы

Псковский городской суд заочно приговорил признанного иностранным агентом главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям о дискредитации использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иностранным агентом журналист и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин во время заседания Псковского городского суда по его иску к Министерству юстиции России, в котором оспаривается включение Дениса Камалягина в список иностранных агентов.

Поводом для обвинения по первой статье послужило видео, в котором, уточняется в пресс-релизе, признанный иноагентом Денис Камалягин «охарактеризовал действия Вооруженных сил РФ как связанные с нанесением ударов по "гражданской инфраструктуре" Украины и убийством мирных жителей». По второй статье журналиста привлекли за публикации в Telegram-канале, в которых не было иноагентской маркировки.

Помимо основного наказания суд назначил иноагенту Денису Камалягину запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на три года.

Артемий Чулков