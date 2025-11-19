Вторая очередь «Термолэнда» в ТРК «Лето» откроется до конца года

Расширение городского курорта «Термолэнд» в ТРК «Лето» состоится в декабре, сообщил на деловом завтраке BestBreakfast гендиректор ТРК «Андрей Должиков. Вторая очередь комплекса займет 5 тыс. кв. м.

Первый курорт федеральной сети «Термолэнд» инвестора ГК «Основа» открылся в Московском районе Петербурга в октябре этого года. Первая очередь проекта предусматривала размещение в крытой части ТРК «Лето», на месте бывшего магазина Decathlon.

Вторая очередь предполагает расширение термального комплекса на уличной территории ТРК. По словам генерального директора ТРК «Лето» Андрея Должикова, вторая очередь займет часть парковки торгового комплекса под открытые бассейны.

Господин Должиков сообщил журналистам, что инвестор термального комплекса доволен запуском первой очереди и отмечает высокую посещаемость в нем. Всего ГК «Основа» планировала открыть в стране 50 курортов в течение ближайших пяти лет. В настоящее время сеть насчитывает 14 термальных комплекса.

Александра Тен