Злоупотребления полномочиями обошлись депутату ЗакСа Ленобласти в 1,4 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор депутату Заксобрания Ленинградской области Даниилу Федичеву по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает прокуратура 47-го региона.

Как установило следствие, в 2020-2021 годах Федичев, занимая пост генерального директора АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», действовал в корыстных интересах.

Он организовал отчуждение долей дочерней компании ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительства» по заниженной стоимости в пользу аффилированных структур. Эти противоправные действия нанесли существенный ущерб организации.

В качестве наказания суд назначил Федичеву штраф, эквивалентный его заработной плате за 10 месяцев, который составил 1,4 млн рублей. Параллельно с этим с него взыскали 2,1 млн рублей в пользу потерпевшей организации — АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».

