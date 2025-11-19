Готовность Южной широтной магистрали в Петербурге достигла 60%

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строительная готовность Южной широтной магистрали (ЮШМ) достигла 60%, сообщает пресс-служба Смольного. На текущий момент открыто рабочее движение по путепроводу в створе Петербургского шоссе — одному из трех в составе будущей магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство Южной широтной магистрали (ЮШМ), включая Витебский и Балтийский путепроводы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительство Южной широтной магистрали (ЮШМ), включая Витебский и Балтийский путепроводы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ноябре специалисты закончили бетонирование пролета на путепроводе над ж/д путями Витебского направления. Его готовность составляет 80%. Путепровод над путями Балтийского направления готов на 85%. По словам господина Беглова, ЮШМ возводится в рамках одного из ключевых приоритетов городского развития «Удобный общественный транспорт». Строительство идет по плану.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Смольный ищет разработчика планировки второго этапа ЮШМ за 54 млн рублей.

Андрей Маркелов