Двух чиновников в Ленобласти задержали за мошенничество с землей на 10 млн рублей
Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками. Ущерб муниципальному бюджету составил не менее 10 млн рублей, сообщили в управлении СКР по региону.
Пачки купюр и ключи от автомобилей и иные ценности, изъятые у чиновников Тосненского района Ленинградской области
Фото: Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области
Уголовное дело возбуждено после обращения многодетных семей и жены участника СВО, которые не могли получить положенные им земельные участки. Следствие установило, что чиновники организовали межевание и продажу посторонним лицам земли, предназначенной для льготников.
В ходе совместных действий СКР, ФСБ и Росгвардии проведены обыски в администрации Тосненского района и по месту жительства фигурантов. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.