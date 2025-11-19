Подсмотрели у метро: поезда на ВСМ будут ходить в час-пик каждые 15 минут

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе форуме «Транспорт России» заявил, что поезда на высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой будут ходить в час-пик каждые 15 минут по принципу тактового движения в метро. Это необходимо для перевозки необходимого числа пассажиров и их удобства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по ВСМ между Петербургом и Москвой

Фото: РЖД Макет высокоскоростного поезда, который будет курсировать по ВСМ между Петербургом и Москвой

Фото: РЖД

По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, запуск ВСМ запланирован на 2028 год. Согласно оценке экспертов, пассажиропоток составит не менее 23 млн человек по итогам 2030 года. Он также добавил, что около 3,5 млн пассажиров, пользующихся авиаперелетами между столицами, пересядут на поезда «Белый кречет». Время в пути между Петербургом и Москвой составит чуть более двух часов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что маршрут ВСМ будет включать 16 станций. По пути следования поезд будет останавливаться в Твери, Валдае и Великом Новгороде.

Андрей Маркелов