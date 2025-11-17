Главные новости за 17 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Суд обязал АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» выплатить 5,8 млн руб. в пользу Росприроднадзора в качестве компенсации за ущерб почвам в селе Раздольном Краснодарского края.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о полном восстановлении операций по приемке и перекачке казахстанской нефти через терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска.

За пять лет общая площадь виноградников на территории Краснодарского края увеличилась на 30% — до 33,5 тыс. га благодаря принятому в 2019 году федеральному закону о виноградарстве и виноделии.

Как стало известно сегодня, 17 ноября, высшая квалификационная коллегия судей 25 ноября рассмотрит заявление Алексея Шипилова о его рекомендации на должность председателя Краснодарского краевого суда.

В Краснодарском крае на ферме предприятия «Рассвет» появились на свет два клонированных теленка — Милка и Искорка. Российским генетикам удалось решить одну из главных проблем клонирования животных: они снизили массу новорожденного теленка вдвое.

Высшая квалификационная коллегия судей 27 ноября рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

В Краснодарском крае сигареты за год подорожали на 16%. Исследование (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») основано более чем на 4,3 млн чеков по табаку и свыше 7 млн — по сигаретам.

Северо-Кавказский окружной суд рассмотрит кассационную жалобу ООО «БАС» на решение об изъятии земельного участка площадью 4,4 тыс. кв. м в Краснодаре для строительства спортивного объекта «Дом спорта Кубани».

Участник кущевской банды Вячеслав Цеповяз из колонии продолжил оспаривать продажу его активов за 5,2 млрд руб. в рамках банкротной процедуры. Он полагает, что они проданы по заниженной цене аффилированному с кредитором лицу и с нарушением процедуры.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек в аварии с грузовиком. Прокуратура проводит проверку.