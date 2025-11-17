ВККС рассмотрит вопрос о лишении статуса экс-председателя крайсуда Кубани

Высшая квалификационная коллегия судей 27 ноября рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием служит п. 6 ст. 15 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», который предусматривает прекращение отставки при нарушении коррупционных ограничений и несоблюдении запретов. С окончанием отставки судья теряет не только гарантии личной неприкосновенности, но и пожизненное денежное обеспечение и привилегии, которые полагаются ему по должности.

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года. В 2019 году по достижении предельного возраста в 70 лет он подал в отставку. Попытки продолжить карьеру в кассационной системе, где возрастные ограничения не действуют, завершились неудачей.

В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у Александра Чернова и соответчиков в пользу государства имущества и активов на сумму 13 млрд руб. Проверку соблюдения судьей антикоррупционных норм инициировал генеральный прокурор Игорь Краснов, который в сентябре возглавил Верховный суд.

Алина Зорина