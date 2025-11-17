Площадь виноградников на Кубани увеличилась на 30%

За пять лет общая площадь виноградников на территории Краснодарского края увеличилась на 30% — до 33,5 тыс. га благодаря принятому в 2019 году федеральному закону о виноградарстве и виноделии. Об этом телеканалу «Россия-1» рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, около 63–64% кубанской винной продукции произвели в Темрюкском районе. Доля Кубани в стране по производству вина составляет 46%.

Губернатор также отметил, что крупнейшим виноградарским районом в России является Темрюкский район. «Кубань-Вино» — самое большое винодельческое предприятие в стране.

«Ъ-Кубань» писал, что за шесть лет, по данным администрации Краснодарского края, удалось практически полностью заменить импортное сырье, которое ранее использовалось при производстве российского вина и шампанского. Сейчас на Кубани завершилась уборка винограда: аграрии собрали 305 тыс. т ягод, что стало рекордным показателем за всю историю региона.

Алина Зорина