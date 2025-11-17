В Краснодарском крае сигареты за год подорожали на 16%

Аналитики Контур.Маркета зафиксировали изменения в спросе на курительный табак и сигареты осенью 2025 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года. Исследование (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») основано более чем на 4,3 млн чеков по табаку и свыше 7 млн — по сигаретам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Почти все регионы продемонстрировали рост цен на курительный табак — в среднем на 10%. Исключением стал Краснодарский край, где стоимость снизилась сразу на 19%, однако это не привело к увеличению потребления. В целом по стране спрос на курительный табак сократился на сопоставимые 19%.

В сегменте сигарет падение спроса за год составило 23%. В одном регионе — Красноярском крае — продажи, вопреки общему тренду, выросли на 5%, несмотря на повышение средней цены на 13%. По стране средняя стоимость пачки увеличилась до 232 руб. против 206 руб. годом ранее. На Кубани сигареты подорожали за год на 16% — с 200 руб. в 2024 году до 232 руб. в 2025. Спрос на сигареты в крае за год упал на 22%.

Одновременно аналитики Контур.Фокуса фиксируют продолжающийся рост числа торговых точек, реализующих табачную продукцию. По состоянию на 1 ноября 2025 года их количество увеличилось почти на 40% по сравнению с 2022 годом.

Вячеслав Рыжков