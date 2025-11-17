Из-за гибели четырех человек в ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек в аварии с грузовиком. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла в районе села Молдовановка Туапсинского района. Водитель отечественного автомобиля, в салоне которого находились четыре пассажира, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Lada и трое пассажиров, один пострадавший госпитализирован в больницу.

По факту аварии следственным отделом МВД России по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты расследования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Алина Зорина