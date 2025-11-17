Компания «БАС» оспаривает изъятие участка минспорта Кубани

Северо-Кавказский окружной суд рассмотрит кассационную жалобу ООО «БАС» на решение об изъятии земельного участка площадью 4,4 тыс. кв. м в Краснодаре для строительства спортивного объекта «Дом спорта Кубани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор возник между компанией «БАС» и министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. ООО «БАС» является законным владельцем краснодарского участка на улице Дзержинского в районе «Баскет-холла».

В 2024 году региональное министерство приказом №1183 решило изъять землю для государственных нужд. Участок планируется использовать для возведения «Дома спорта Кубани», который станет частью спортивного мегакомплекса наряду с «Баскет-холлом» и ледовым дворцом.

В арбитражном суде ООО «БАС» заявило о фальсификации документации по планировке территории. Компания утверждала, что документы-основания для изъятия либо не разрабатывались вовсе, либо создавались для другого участка. По мнению истца, проект планировки подготовили задним числом и подменили, а изменения внесли специально под спорный участок.

Суд изучил оригиналы документов и пришел к выводу об их действительности. Согласно решению, проект планировки утвержден приказами Департамента архитектуры №151 и №59 и официально размещен. Арбитраж указал, что заявление компании касается не подделки документов, а спора об их содержании. Суд также не принял во внимание доводы «БАС» об отсутствии подписей уполномоченных лиц на первоначально предоставленной документации.

Подробнее читайте в материале — «Чисто спортивный интерес».

Алина Зорина