На Кубани получили клонированного теленка с нормальным весом

В Краснодарском крае на ферме предприятия «Рассвет» появились на свет два клонированных теленка — Милка и Искорка. Российским генетикам удалось решить одну из главных проблем клонирования животных: они снизили массу новорожденного теленка вдвое по сравнению с первым клоном Звездочкой, который родился в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Прогресс агро», которая является заказчиком работ биотехнологической лаборатории «Альтраген».

Крупноплодие остается одним из наиболее распространенных осложнений при клонировании, причины которого до конца не изучены. Ранее специалисты формировали бластоцисты в питательной среде с добавлением сыворотки коровьей крови, содержащей факторы роста. Именно они, предположительно, влияли на увеличенную массу телят.

Теперь исследователи перешли на синтетические среды, что дало положительные результаты. Родившаяся 29 октября Милка весила 32,5 кг — показатель полностью соответствует норме для новорожденных телят.

Телята получены методом ручного клонирования из эмбрионов, созданных из клетки донора — высокопродуктивной коровы голштинской породы массой около 800 кг. Животное отличалось продуктивным периодом свыше 10 лет, за который принесло семь здоровых телят, и повышенными показателями надоя: около 18 т молока за лактацию при средних значениях по фермам — 10 т.

Параллельно лаборатория занимается созданием первых в России клонированных быков. Уже получено более 400 эмбрионов пород джерси и герефорд.

«Наша ключевая задача — подтвердить в дальнейшем, что клоны способны иметь потомство и высокие показатели продуктивности надоя донора полностью сохраняются. Параллельно мы продолжаем формировать генетический материал: только эмбрионов Звездочки содержится сегодня более 200 в нашем криобанке. Это позволяет нам совершенствовать технологию и расширять научную базу для масштабного применения методов клонирования в животноводстве»,— отмечает эмбриолог ГК «Прогресс Агро» Петр Икономов.

Алина Зорина