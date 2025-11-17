«Агрокомплекс» обязали выплатить 5,8 млн рублей за ущерб почвам

Суд обязал АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"» выплатить 5,8 млн руб. в пользу Росприроднадзора в качестве компенсации за ущерб почвам в селе Раздольном Краснодарского края. Поводом для проверки послужили сообщения СМИ: инспекторы зафиксировали разлив жидкой фракции навоза из лагуны молочного комплекса предприятия.

Экспертиза выявила многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, площадь пострадавшей территории превысила 1 тыс. кв. м. Добровольно компенсировать ущерб компания отказалась, после чего ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования в полном объеме.

АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева"», зарегистрированное в Выселковском районе, занимается смешанным сельским хозяйством. По итогам 2024 года компания получила 6,7 млрд руб. чистой прибыли.

Вячеслав Рыжков