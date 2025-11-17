Алексей Шипилов вновь претендует на пост главы Краснодарского краевого суда

Как стало известно сегодня, 17 ноября, высшая квалификационная коллегия судей 25 ноября рассмотрит заявление Алексея Шипилова о его рекомендации на должность председателя Краснодарского краевого суда. Информация о включении его кандидатуры опубликована на сайте ВККС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вопрос о назначении нового руководителя суда остается открытым с сентября, когда на внеочередном заседании коллегии не удалось выбрать председателя: оба претендента — Алексей Егоров и Ольга Василенко — отозвали свои заявления после поступивших на них жалоб. После этого ВККС объявила новый конкурс, прием документов по которому продлевался до середины октября.

На должности заместителя председателя краевого суда претендуют также Иван Бойко и Сергей Смирнов. Рассмотрение заявлений кандидатов запланировано на заседание 27 ноября.

Алексей Шипилов — выпускник Белгородского госуниверситета, занимавший различные должности в прокуратуре и судебной системе Белгородской области. Он возглавлял Белгородский областной суд, где активно продвигал внедрение цифровых технологий, включая первые онлайн-трансляции судебных заседаний.

При рассмотрении его кандидатуры ранее коллегия обращала внимание на отдельные конфликтные обстоятельства, в частности участие родственников в делах, рассматриваемых судами региона, и эпизоды административных правонарушений. Тем не менее в 2019 году Шипилов получил рекомендацию ВККС и согласование кадровой комиссии администрации президента, после чего занял пост председателя Краснодарского краевого суда.

Срок его полномочий истек в июне 2025 года, и теперь он вновь претендует на должность руководителя суда.

Вячеслав Рыжков