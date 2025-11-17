В Казахстане заявили о возобновлении операций с нефтью в Новороссийске

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о полном восстановлении операций по приемке и перекачке казахстанской нефти через терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска. По его словам, прокачка прерывалась лишь на несколько часов и была оперативно возобновлена, тогда как приемка сырья не прекращалась. Основные восстановительные работы, отметил министр, завершены, пишет «Интерфакс».

Нефтяная инфраструктура Новороссийска пострадала после атаки беспилотников в ночь на 14 ноября: обломки дронов повредили объекты на территории комплекса «Шесхарис». Терминал, оснащенный глубоководными причалами на Черном море, используется в том числе для транспортировки казахстанской нефти.

Погрузочные операции в порту были возобновлены 16 ноября после двухдневной паузы в экспорте.

Вячеслав Рыжков