Вячеслав Цеповяз не готов мириться с продажей его активов за 5,2 млрд рублей

Участник кущевской банды Вячеслав Цеповяз из колонии продолжил оспаривать продажу его активов за 5,2 млрд руб. в рамках банкротной процедуры. Он полагает, что они проданы по заниженной цене аффилированному с кредитором лицу и с нарушением процедуры. Соответствующие документы размещены в арбитражной картотеке.

Процедура реализации имущества должника была введена в отношении Вячеслава Цеповяза в 2023 году. Ключевым кредитором должника является ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М», которая выкупила требования у предпринимателя Николая Захарова (Гордика), вытекающие из его прав на компенсацию за отнятый бизнес у него бизнес.

Имущество Вячеслава Цеповяза, проданное на торгах, включает в себя 93 земельных участка, а также 100% доли в уставном капитале ООО ОПХ «Слава Кубани». В начале года они были приобретены на банкротных торгах компанией ООО «Торговый дом Мельник» за 2,52 млрд руб.

Однако должник оспорил эти торги, потребовав признать их и последующий договор купли-продажи недействительными. Представители господина Цеповяза заявили, что имущество продано по заниженной цене, покупатель является аффилированным лицом одного из кредиторов, а кроме того, не было соблюдено преимущественное право покупки, предусмотренное для сельхозимущества.

Финансовый управляющий и компания-покупатель настаивали, что торги проведены в полном соответствии с утвержденным судом положением и законом о банкротстве, а оплата произведена в полном объеме. И суд с ними согласился, так как начальная цена продажи была ранее утверждена им, а представленные доказательства аффилированности и существенных нарушений процедуры торгов были сочтены необоснованными и не повлиявшими на результат. В середине сентября сделка была признана законной.

Но господин Цеповяз не согласился с этим решением и решил продолжить спор в апелляции. Рассмотрение его жалобы в Пятнадцатом апелляционном суде назначено на 4 декабря.

Вячеслав Цеповяз в настоящее время отбывает 20-летний срок за преступления в составе банды кущевской группировки, которая стала широко известна после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2018 году Вячеслав Цеповяз оказался в центре скандала, связанного с публикацией снимков из колонии в Амурской области, на которых он был запечатлен за накрытым столом с красной икрой, крабами, а также рядом с мангалом для шашлыка.

Андрей Петров