Главные новости за 10 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом филиал казахстанского товарищества с ограниченной ответственностью «ГАЗ Кейзет» в Горячем Ключе. У должника имеется задолженность в размере 771,7 тыс. руб. — основной долг второй очереди, 14,2 млн руб. — основной долг, 3,5 млн руб. — пеня и 108 тыс. руб. — штрафы.

Группа компаний «Дело» инвестирует 3 млрд руб. в развитие зернового терминала КСК в Новороссийске. К 2027 году предприятие завершит строительство четвертой линии разгрузки зерна в рамках программы наращивания мощностей.

С января по сентябрь 2025 года количество продаж на первичном рынке в Алуште выросло в 2,2 раза, а в Ялте — на 57%. Средняя цена квадратного метра в этих городах достигла 330 и 334 тыс. руб. соответственно, показав рост на 47 и 53% в годовом выражении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недостаточной готовности портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов.

Комиссия Государственной думы рекомендовала согласиться на снятие неприкосновенности с депутата Анатолия Вороновского и на возбуждение уголовного дела.

Турецкий паром Seabridge с 20 пассажирами на борту не получил разрешение от ФСБ на заход в порт Сочи и был вынужден вернуться в Трабзон. Судно покинуло турецкий порт 5 ноября, но не смогло пришвартоваться в российском курортном городе.

Более 30% работающих жителей Краснодарского края получают зарплату ниже 45 тыс. руб. По данным за январь—август 2025 года, доля таких работников составила 30,5%.

В 2025 году администрация Краснодара согласовала архитектурно-градостроительный облик 83 капитальных строений. По одному проекту было вынесено решение об отказе, еще около 30 заявок возвращены из-за неполного комплекта документов.

Министерство финансов Краснодарского края провело частичное погашение облигаций регионального займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Общая сумма выплат по номинальной стоимости составила 3 млрд руб.

В Краснодарском крае средняя цена на новые автомобили с начала 2025 года снизилась на 6,7% и в октябре составила 2,762 млн руб. За прошлый месяц снижение составило 0,9%.