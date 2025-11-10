Кубань погасила гособлигаций на 3 млрд рублей

Министерство финансов Краснодарского края провело частичное погашение облигаций регионального займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Общая сумма выплат по номинальной стоимости составила 3 млрд руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одновременно регион перечислил инвесторам 24-й купонный доход по этим ценным бумагам на сумму 121,3 млн руб. Ставка по облигациям составляет 6,95% годовых и неизменна на протяжении всего срока обращения. Выплаты на одну облигацию достигли 12,13 руб.

Заем был размещен в 2019 году объемом 10 млн облигаций сроком обращения семь лет. В соответствии с условиями выпуска, амортизация долга осуществляется поэтапно: в 2024–2025 годах — по 30% номинала, в 2026 году — оставшиеся 40%.

Вячеслав Рыжков