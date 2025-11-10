Кубанский филиал казахстанской компании «ГАЗ Кейзет» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом филиал казахстанского товарищества с ограниченной ответственностью «ГАЗ Кейзет» в Горячем Ключе. Информация о введении конкурсного производства сроком на полгода опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах. Конкурсным управляющим должника утверждена Анна Барон.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С иском в суд обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Краснодарскому краю. Согласно судебному решению, у должника имеется задолженность в размере 771,7 тыс. руб. — основной долг второй очереди, 14,2 млн руб. — основной долг, 3,5 млн руб. — пеня и 108 тыс. руб. — штрафы.

По данным «Российской газеты», «ГАЗ Кейзет» ввозил грузовики в Россию из Казахстана. Руководил филиалом Дмитрий Коконин, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Наталья Решетняк