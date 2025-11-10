Паром Трабзон—Сочи развернулся из-за отсутствия разрешения от ФСБ

Турецкий паром Seabridge с 20 пассажирами на борту не получил разрешение от ФСБ на заход в порт Сочи и был вынужден вернуться в Трабзон. Судно покинуло турецкий порт 5 ноября, но не смогло пришвартоваться в российском курортном городе, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Отказ связан с неготовностью портовой и городской инфраструктуры к приему иностранных грузопассажирских судов. В Сочи отсутствует мобильный инспекционно-досмотровый комплекс для проведения пограничных и таможенных процедур. Городские дороги к морпорту проходят через густонаселенные районы и не предназначены для интенсивного движения грузового транспорта.

Грузопассажирское сообщение между Сочи и Трабзоном впервые открыли в 1993 году. Тогда морем из Турции доставляли сельскохозяйственную продукцию. К 2008 году объем перевозок снизился, а в 2011 году рейсы полностью прекратили. Попытки возобновления в 2014–2015 годах не увенчались успехом — городские власти признали проект нецелесообразным.

Власти отмечали, что Краснодарский край полностью обеспечивает Сочи продовольствием и необходимость в поставках турецких овощей и фруктов отсутствует.

16 октября 2025 года в Сочи прибыл тестовый паром Seabridge, однако власти Краснодарского края признали запуск небезопасным и преждевременным. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что организовать должные досмотровые и контрольные процедуры в нынешних условиях невозможно.

Первый рейс с пассажирами планировали на 30 октября, затем перевозчик перенес дату на 6 ноября. Однако судно, отправившееся 5 ноября, не получило разрешения на заход в Сочи и развернулось обратно.

Алина Зорина