Губернатор Кубани заявил, что порт Сочи не готов принимать грузопассажирские суда
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о недостаточной готовности портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. По его словам, действующий морской пункт пропуска через границу не оснащен необходимым оборудованием, что может повлиять на уровень безопасности при проведении пограничного контроля.
Вениамин Кондратьев отметил, что Сочинский морвокзал расположен в исторической части города с высокой туристической и пешеходной нагрузкой, а движение дополнительного транспорта в этом районе способно негативно сказаться на курортной инфраструктуре и туристической привлекательности города.
В обращении, направленном руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта, глава региона подчеркнул, что нехватка мобильных инспекционно-досмотровых комплексов повышает уязвимость системы контроля, создавая риски провоза опасных и запрещенных материалов. Кроме того, маршруты, по которым должен проходить транспорт, пролегают через центральные и густонаселенные районы, что, по мнению губернатора, делает использование грузопассажирского парома нецелесообразным.