Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Комиссия Государственной думы рекомендовала согласиться на снятие неприкосновенности с депутата Анатолия Вороновского и на возбуждение уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представление генерального прокурора о лишении парламентария неприкосновенности поступило в думу 31 октября. Председатель комиссии Отари Аршба сообщил о положительной рекомендации по данному вопросу.

Депутат Анатолий Вороновский, избранный от партии «Единая Россия» по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

Согласно регламенту палаты, представления генпрокурора о согласии на досмотр, задержание, арест, допрос депутата, проведение обыска, а также привлечение парламентария к административной или уголовной ответственности рассматриваются на ближайшем пленарном заседании по истечении семи дней с момента соответствующего представления в Госдуму.

Как пишет «Ъ», Анатолия Вороновского подозревают в получении взятки на сумму 25 млн руб.

Алина Зорина