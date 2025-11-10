Власти Краснодара в 2025 году согласовали архитектуру 83 зданий
В 2025 году администрация Краснодара согласовала архитектурно-градостроительный облик 83 капитальных строений, сообщили изданию «Ведомости Юг» в мэрии. По одному проекту было вынесено решение об отказе, еще около 30 заявок возвращены из-за неполного комплекта документов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В муниципалитете пояснили, что большинство отказов связано с нарушением требований к составу проектной документации, предусмотренных административным регламентом.
С 1 марта в Краснодаре действует Единый документ территориального планирования, включающий требования к архитектурно-градостроительному облику зданий. Согласование облика проводится в формате муниципальной услуги, окончательное решение утверждает глава города или его уполномоченное лицо.
Контроль исполнения условий согласования будет осуществляться на этапе выдачи разрешений на строительство и при вводе объектов в эксплуатацию.