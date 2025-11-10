В городах Крыма выросли продажи жилья в новостройках

С января по сентябрь 2025 года количество продаж на первичном рынке в Алуште выросло в 2,2 раза, а в Ялте — на 57%. Средняя цена квадратного метра в этих городах достигла 330 и 334 тыс. руб. соответственно, показав рост на 47 и 53% в годовом выражении. Об этом сообщают аналитики ГК «Циан» и ГК «Развитие».

Как отмечает коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина, две трети покупателей покупает недвижимость на черноморском побережье для перепродажи и сдачи в аренду. Для них это стабильный актив с прогнозируемой доходностью 10–14% годовых в горизонте двух-трех лет.

«Часть спроса перетекает в Крым из Краснодарского края, вместе с этим наблюдается активный выход на рынок полуострова федеральных застройщиков и банков. Здесь формируется значительный отложенный спрос. Смягчение логистических ограничений в перспективе почти наверняка приведет к новому витку роста как спроса, так и цен»,— считает главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

Так, в Сочи за девять месяцев 2025 года, по данным ГК «Циан», зафиксировано падение числа продаж на 56% и снижение цены на 5% — до 336 тыс. руб. за кв. м.

Андрей Николаев