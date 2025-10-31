Главные новости к утру 31 октября

В результате отражения атаки БПЛА в Орловской области, обломки дрона упали на территорию ТЭЦ города Орла, сообщил губернатор области Андрей Клычков. Оборудование электроснабжения было повреждено. По информации губернатора, пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американское ядерное оружие необходимо «время от времени» тестировать, даже при отсутствии прямых угроз, чтобы убедиться в его надлежащем функционировании. «У нас большой ядерный потенциал. Очевидно, у русских тоже большой ядерный арсенал, у китайцев большой ядерный арсенал. Иногда его необходимо тестировать, чтобы убедиться, что все функционирует и работает как положено»,— сказал господин Вэнс.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о ликвидации регионального министерства обороны. Решение об упразднении ведомства принято в связи с вхождением ДНР в состав России. Процедура ликвидации должна быть завершена в течение полугода.

Telegram остается наиболее предпочтительным каналом коммуникации депутатов Госдумы с избирателями. Таков главный вывод исследования консалтинговой группы «Полилог», с результатами которого ознакомился «Ъ». В абсолютных цифрах в рейтинге медиалидеров доминируют представители «Единой России», но по усредненным показателям, оценивающим эффективность коммуникации, оппозиция выглядит не хуже.

Крупный производитель свинины ГК «Талина» выходит на рынок хлебобулочных изделий. Группа инвестировала 7 млрд руб. в завод по выпуску замороженной продукции и пиццы. Это направление инвесторы рассматривают как высокомаржинальное. Высокий спрос на замороженные хлебобулочные изделия обеспечивают ритейлеры, а натуральные продажи пиццы в рознице за год выросли на 17%.

Продажи топ-15 водочных брендов в России в январе—сентябре выросли на 6,5% год к году. Их доля в общей структуре спроса увеличилась с 46,1% до 50,4%. Тенденция прослеживается в контексте общерыночного снижения продаж водки на 2,5%. С проблемами сталкиваются региональные производители наиболее доступной продукции. Их водка оказалась неконкурентоспособной из-за повышения минимальных цен и политики ритейлеров.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающегося шатдауна.

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter по подозрению в нецелевом использовании пожертвованных средств. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники. Расследование затрагивает фонд Black Lives Matter Global Network Foundation, который собрал более $90 млн в виде пожертвований после гибели Джорджа Флойда в 2020 году.

Число погибших в Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур в Судане, возросло до 2 227 человек после того, как 26 октября город перешел под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР).

Король Великобритании Карл III приказал официально лишить своего младшего брата принца Эндрю всех титулов и почестей. Теперь он будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. «Эти выговоры считаются необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения»,— написано в заявлении Букингемского дворца.