Инвесторы поставят тесто

Крупный производитель свинины ГК «Талина» выходит на рынок хлебобулочных изделий. Группа инвестировала 7 млрд руб. в завод по выпуску замороженной продукции и пиццы. Это направление инвесторы рассматривают как высокомаржинальное. Высокий спрос на замороженные хлебобулочные изделия обеспечивают ритейлеры, а натуральные продажи пиццы в рознице за год выросли на 17%.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ГК «Талина» запустит производство замороженных хлебобулочных изделий и пиццы, рассказали “Ъ” в компании. Там добавили, что группа инвестировала 7 млрд руб. в строительство в городе Рузаевка в Мордовии завода полного цикла площадью 11 тыс. кв. м. В год он сможет выпускать 36,8 тыс. тонн римской и классической пиццы, 3 тыс. тонн багета и чиабатты. Сейчас часть линий предприятия работает в тестовом режиме. Их вывод на полную мощность запланирован на конец 2026 года.

ГК «Талина» — крупный агропромышленный холдинг. Компания создана в 1998 году на базе мясоперерабатывающего комбината «Атяшевский». В ее портфеле бренды «Атяшево», Delikaiser. Основатель бизнеса — Виктор Бирюков. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, в 2024 году «Талина» заняла девятое место в России по производству свиней на убой. В живом весе показатель достиг 170,9 тыс. тонн. Это 2,9% от общероссийского объема. Также компания занимается производством комбикормов и кормов для домашних животных.

Производство замороженных хлебобулочных изделий и пиццы для ГК «Талина» новое направление.

Решение о его развитии продиктовано стремлением диверсифицировать бизнес за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорят в компании. Согласно Neo, замороженные хлебобулочные полуфабрикаты — одно из наиболее доходных направлений на пищевом рынке. В январе—июне средняя рентабельность составила 30,06%. Согласно Росстату, в январе—августе было произведено 328,3 тыс. тонн замороженных хлебобулочных изделий. Год к году значение выросло на 16%. Производство продукции краткосрочного хранения при этом сократилось на 6,05%, до 3,03 млн тонн.

Президент Российского союза пекарей (РСП) Дмитрий Семенов говорит, что спрос на замороженные хлебобулочные изделия растет в среднем на 5–7% в год. Эту динамику обеспечивают преимущественно федеральные ритейлеры. Замороженная продукция обеспечивает горячую выпечку в магазинах в течение всего дня, это привлекает потребителей, говорит господин Семенов. Сейчас, по его словам, сегмент формирует около 20% продаж хлебобулочных изделий, в Москве и Санкт-Петербурге показатель выше — 25–30%.

Бизнес, по его словам, заинтересован в ней за счет длительного срока хранения и простой логистики. Если максимальное расстояние доставки свежего хлеба около 250 км, то замороженного — более 1 тыс. км. Но производители, по словам господина Семенова, вынуждены строить мощности самостоятельно: существующие заводы плохо приспособлены под выпуск готовой продукции.

Высокий потенциал в сегменте пиццы обеспечивает рост рынка готовой еды на 19% в год, говорит гендиректор ГК «Талина» Марина Маркина. Согласно «Нильсен», розничные продажи пиццы с сентября 2024 по август 2025 года в натуральном выражении выросли на 17% к предыдущим, в денежном — на 37%. Наиболее востребованными брендами в категории в январе—июне 2025 года, по данным NTech, стали Zotman, La Trattoria и «Гранд меню».

Александра Мерцалова, Владимир Комаров