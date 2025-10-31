Глава ДНР Пушилин подписал указ о ликвидации Минобороны

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о ликвидации регионального министерства обороны. Документ опубликован на сайте главы ДНР.

Решение об упразднении ведомства принято в связи с вхождением ДНР в состав России. Процедура ликвидации должна быть завершена в течение полугода

Ликвидационную комиссию возглавит Денис Синенков, который ранее руководил юридическим лицом минобороны ДНР.

Напомним, ДНР была включена в состав России в октябре 2022 года по итогам референдума. С тех пор в республике начался процесс упразднения региональных ведомств, включая министерство информации и министерство государственной безопасности, ликвидированные в апреле прошлого года.