В результате падения обломков БПЛА была повреждена ТЭЦ в Орле

В результате отражения атаки БПЛА в Орловской области, обломки дрона упали на территорию ТЭЦ города Орла, сообщил губернатор области Андрей Клычков. Оборудование электроснабжения было повреждено.

По информации губернатора, пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб.

Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии, электроснабжение было восстановлено практический полностью, добавил господин Клычков.