В штате Нью-Йорк ввели режим ЧП для финансирования талонов на еду

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающегося шатдауна.

«Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали»,— заявила госпожа Хокул.

В штате Нью-Йорк продовольственные талоны получают более трех миллионов жителей. В связи с этим губернатор анонсировала выделение дополнительных $65 млн на чрезвычайную продовольственную помощь, что эквивалентно 40 млн порций еды.

Федеральный шатдаун начался в США 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год. Президент Дональд Трамп возложил вину на демократов и пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и отмены «ненужных» программ.