Водка крупного разлива

Продажи топ-15 водочных брендов в России в январе—сентябре выросли на 6,5% год к году. Их доля в общей структуре спроса увеличилась с 46,1% до 50,4%. Тенденция прослеживается в контексте общерыночного снижения продаж водки на 2,5%. С проблемами сталкиваются региональные производители наиболее доступной продукции. Их водка оказалась неконкурентоспособной из-за повышения минимальных цен и политики ритейлеров.

В январе—сентябре 2025 года продажи 15 наиболее востребованных водочных брендов России составили 28,55 млн дал, прибавив 6,5% год к году, следует из рейтинга A.List. Реализация 100 ключевых брендов выросла на 0,3% год к году, до 48,65 млн дал. Увеличение продаж популярных марок прослеживается в контексте общего падения рынка. В январе—сентябре в России купили 56,69 млн дал водки. Год к году показатель сократился на 2,5%. Тенденция привела к росту доли популярных марок в структуре продаж. В январе—сентябре топ-15 брендов сформировали 50,4% всей реализации. Показатель вырос год к году на 4,2 процентного пункта и впервые превысил 50%.

Водка — наиболее востребованный в России крепкий алкоголь. Согласно «Нильсен», ее доля в структуре денежных продаж спиртного за 12 месяцев с сентября 2024 по август 2025 года составила 25,7%. С начала года производство и продажи водки снижаются в контексте общего падения спроса на алкоголь из-за роста цен и региональных ограничений (см. “Ъ” от 7 октября).

Но снижение продаж происходит за счет небольших и региональных водочных брендов, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Всего, по его словам, в России представлены более 2 тыс. марок. Директор Stellar Group Александр Гревцов говорит, что возможности небольших предприятий изначально ограничены. У них слабее взаимодействие с гостинично-ресторанным бизнесом, а в линейках реже есть премиальные и субпремиальные бренды.

Основное падение продаж пришлось на бюджетную продукцию. С начала этого года минимальная розничная цена (МРЦ) на водку увеличилась на 16,72%, до 349 руб. за бутылку 0,5 л. Президент группы Ladoga Вениамин Грабар объясняет, что на этом фоне категорию покинули многие потребители. Часть переориентировалась на другие сегменты алкоголя, поясняет эксперт. Для другой группы разница между доступными и премиальными брендами водки стала менее ощутимой, что привело к миграции внутри категории.

Топ-15 брендов водки по продажам в январе—сентябре 2025 года
Бренд Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) «Тундра» 3490 2,6 «Архангельская» 2900 4,3 «Деревенька» 2780 10,8 «Финский лед» 2690 6,3 «Пять озер» 2570 3,0 «Талка» 2430 4,7 «Царская» 1970 33,1 «Беленькая» 1870 –2,1 «Белая березка» 1550 19,7 «Немирофф» 1300 14,5 «Хаски» 1300 12,6 «Питейный дом» 1000 47,1 «Русская валюта» 960 –29,7 «Зеленая марка» 930 –11,0 «Петровский регламент» 810 15,7
Источник: рейтинг A.List.

Господин Гревцов не исключает, что в 2026 году сегмент наиболее доступной водки, чья стоимость на полке соответствует МРЦ, может исчезнуть. С 1 января ожидается повышение акцизов для алкоголя крепче 18 градусов на 11,4%, до 824 руб. за 1 л спирта (см. “Ъ” от 29 сентября). Господин Грабар говорит, что модель водки по МРЦ у региональных игроков не предполагает вывод дистрибуции за пределы субъекта. При расширении географии в цену на полке должна закладываться также сильно подорожавшая за последнее время логистика. Сам бренд в таком случае сразу перестает быть бюджетным, поясняет эксперт.

Наиболее растущая категория в водочном сегменте — премиальные бренды, говорит вице-президент аналитического агентства «Д.И.С.Т. Спиритс» Марина Щербакова. В январе—сентябре спрос на высокобюджетную продукцию, по ее словам, вырос на 27% год к году. В среднем сегменте увеличение составило лишь 2%. Согласно «Нильсен», в январе—августе текущего года продажи водки в высоком ценовом сегменте выросли на 5%, в среднем и низком сократились на 1% и 11,9% соответственно.

Локальные бренды теряют рынок и из-за сужения полки у федеральных сетей, считает Андрей Московский. Он поясняет, что они отводят все меньше места под водку, наполняя ассортимент виски, джином и проч. Владелец калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин говорит, что водка — единственная категория алкоголя, представленность которой в сетях снижается. Господин Московский считает, что в магазинах остаются бренды, чьи владельцы могут обеспечить объемы.

Директор по маркетингу АО «Татспиртпром» Елена Слободанюк также связывает падение спроса на локальные марки водки со снижением продаж в несетевой рознице. Это уменьшило возможности дистрибуции. Андрей Московский предполагает, что региональные производители будут вынуждены трансформировать бизнес, переориентируясь на другие категории. Александр Гревцов также говорит о важности диверсификации портфеля. Речь может идти о развитии, например, брендов виски, рома или джина.

Владимир Комаров