Госдума предпочитает проверенное

Telegram остается наиболее предпочтительным каналом коммуникации депутатов Госдумы с избирателями. Таков главный вывод исследования консалтинговой группы «Полилог», с результатами которого ознакомился “Ъ”. В абсолютных цифрах в рейтинге медиалидеров доминируют представители «Единой России» (ЕР), но по усредненным показателям, оценивающим эффективность коммуникации, оппозиция выглядит не хуже.

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперты «Полилога» проанализировали интернет-коммуникации депутатов Госдумы за весь текущий созыв (с 2021 по 2025 год). Во внимание принимались только две платформы — Telegram и «ВКонтакте», поскольку размер депутатской аудитории в «Одноклассниках» существенно ниже, а новый российский мессенджер Max полноценно запустился совсем недавно.

Абсолютным лидером в Telegram стал спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР). Из оппозиции в первую десятку попали только лидер «Новых людей» (НЛ) Алексей Нечаев, его соратник, вице-спикер Владислав Даванков и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Зато во «ВКонтакте» лидируют сразу три оппозиционера во главе с тем же господином Слуцким, а самый востребованный единоросс — глава комитета по экологии Владимир Бурматов — занимает четвертое место (см. график). При этом депутаты НЛ во «ВКонтакте» почти не представлены.

В абсолютных цифрах на обеих платформах за счет большего представительства доминирует ЕР, чьи депутаты в совокупности имеют свыше 4,8 млн подписчиков в Telegram и 2,2 млн во «ВКонтакте».

А вот по усредненным показателям оппозиция не уступает, а местами и превосходит партию большинства.

Посты депутатов ЛДПР и «Справедливой России» (СР) в Telegram получают в среднем по 11,4 тыс. и 10,6 тыс. просмотров соответственно против 11,2 тыс. у ЕР, а у НЛ этот показатель и вовсе превышает 31 тыс. Во «ВКонтакте» посты либерал-демократов и эсеров набирают по 6,5 тыс. и 4,7 тыс. просмотров против 2,1 тыс. и 2,2 тыс. у единороссов и коммунистов. Последние лидируют по среднему числу перепостов (10,2), а ЕР по этому показателю занимает последнюю строчку (3,3).

В Telegram четверть всех депутатских публикаций составляют чисто текстовые сообщения, классический формат — текст и картинка (более 55%), а видео встречаются в 20% постов. «Кружки» записывают 116 парламентариев, голосовые сообщения — только 23. Во «ВКонтакте», напротив, доля фото- и видеоконтента превышает 82%. «Telegram — про текст и смыслы, "ВКонтакте" — про картинку и имидж»,— поясняют авторы исследования.

В случае дублирования контента (а более половины постов во «ВКонтакте» — это именно дубликаты) депутаты обычно предпочитают сначала публиковать текст в Telegram, а затем переносить его на отечественную платформу в неизменном виде.

Это свидетельствует «о явном предпочтении Telegram в качестве главной платформы для коммуникации», констатируют эксперты, при этом аналогичный тренд был ранее выявлен в схожем исследовании, посвященном главам российских регионов.

В среднем депутаты предпочитают публиковать по 1–2 поста в сутки длиной от 500 до 1 тыс. символов. «Это оптимальные показатели, которые гарантируют, что заинтересованному подписчику хватит времени и мотивации прочитать все посты»,— указывают авторы исследования. Ставку на объемные тексты (свыше 1 тыс. символов) делают коммунисты, а НЛ в среднем публикуются реже и лаконичнее других фракций.

Наиболее удобные для восприятия посты (расчет эксперты проводили по Индексу Ганнинга, учитывающему среднюю длину предложения и количество «сложных слов») распространяют «новолюди» Нечаев и Даванков, посты которых доступны даже семиклассникам. Самые сложные публикации — у главы комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева (СР), зампреда комитета по развитию Дальнего Востока Валентины Пивненко (ЕР) и члена комитета по финансовому рынку Вячеслава Макарова (ЕР). Понять их, по оценке экспертов, получится только при наличии законченного общего образования.

Что же касается тематики публикаций, то большинство депутатов интересуют внутриполитические и экономические вопросы.

НЛ и коммунисты больше тяготеют к экономике, либерал-демократы чаще остальных рассуждают о социальной политике и украинском конфликте. На последней теме сосредоточена и СР. Единороссы же отчитываются перед избирателями обо всем примерно поровну. Индивидуальные предпочтения отдельных парламентариев, как правило, соответствуют их думской специализации. Одна из немногих неожиданностей в этом смысле — тот факт, что бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов чаще других коллег обращается не к военным темам, а к вопросам культуры и исторической памяти.

Григорий Лейба