В суданском Эль-Фашере после захвата города СБР погибли более 2,2 тыс. человек

Число погибших в Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур в Судане, возросло до 2 227 человек после того, как 26 октября город перешел под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает газета Akhbar al-Asr.

По словам представителя регионального правительства Агада бен Кони, среди жертв — дети, женщины и пожилые, которые были расстреляны в госпиталях, мечетях и центрах для беженцев.

За последние четыре дня город были вынуждены покинуть более 393 тыс. жителей. При этом, по оценкам бен Кони, только около 30 тыс. человек добрались до лагерей беженцев. Судьба остальных неизвестна.

26 октября СБР заявили о захвате штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии в Эль-Фашере, который являлся последним оплотом правительственных войск в Дарфуре. Конфликт в Судане между СБР и регулярной армией продолжается с 15 апреля 2023 года.