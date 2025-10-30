Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Карл III инициировал процесс по лишению титулов принца Эндрю

Король Великобритании Карл III приказал официально лишить своего младшего брата принца Эндрю всех титулов и почестей. Теперь он будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский.

Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: Toby Melville / Reuters

«Эти выговоры считаются необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения»,— написано в заявлении Букингемского дворца (цитата по BBC). Принцу Эндрю направили официальное уведомление о расторжении договора аренды дворца, и теперь он должен будет переехать в другое частное жилье, следует из заявления.

В середине октября принц Эндрю заявил, что решил отказаться от своих титулов после разговора с Карлом III. По данным BBC, Sky News и Reuters, решение связано с новой информацией об отношениях младшего брата короля Великобритании с финансистом Джеффри Эпштейном. Источник при дворе сообщил Reuters, что Эндрю Маунтбеттен продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Он также добавил, что Карл III сам решил лишить младшего брата титулов.

