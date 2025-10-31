AP: руководство Black Lives Matter подозревают в растрате пожертвований

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter (BLM) по подозрению в нецелевом использовании пожертвованных средств. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Как сообщает AP, за последние недели федеральные правоохранительные органы выдали несколько повесток и как минимум один ордер на обыск. Расследование затрагивает фонд Black Lives Matter Global Network Foundation, который собрал более $90 млн в виде пожертвований после гибели Джорджа Флойда в 2020 году.

Агентство отмечает, что расследование было начато еще при администрации экс-президента Джо Байдена и сейчас находится в центре внимания администрации президента Дональда Трампа. Организацию регулярно критиковали за недостаточную прозрачность в использовании средств. Пока неизвестно, приведет ли расследование к выдвижению уголовных обвинений.