Вэнс: США необходимо время от времени испытывать ядерное оружие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американское ядерное оружие необходимо «время от времени» тестировать, даже при отсутствии прямых угроз, чтобы убедиться в его надлежащем функционировании.

«У нас большой ядерный потенциал. Очевидно, у русских тоже большой ядерный арсенал, у китайцев большой ядерный арсенал. Иногда его необходимо тестировать, чтобы убедиться, что все функционирует и работает как положено»,— сказал господин Вэнс. Он добавил, что президент Трамп просто хочет убедиться, что США «контролируют ситуацию».

Господин Вэнс также отметил, что Дональд Трамп намерен сотрудничать с другими государствами, включая те, с которыми у США «не лучшие взаимоотношения», чтобы попытаться ограничить распространение ядерного оружия.

По словам главы комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон заявил, что возобновление ядерных испытаний, скорее всего, будет включать взрывы небольшой мощности, проведенные под землей. «Чтобы внести ясность — мы не говорим о крупномасштабных взрывах с грибовидным облаком... Мы ведем речь об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах»,— пояснил он в интервью Fox News.