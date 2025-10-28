Главные новости за 28 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Полузащитник ФК «Зенит» Андрей Мостовой рассказал о попытке похищения, случившейся вечером 23 октября. По словам футболиста, события развивались очень быстро и осознание, что случилось что-то серьезное, пришло позже. Он подчеркнул, что уснуть после инцидента было сложно, рассказать о произошедшем он решил на следующий день.

Сосновоборский горсуд Ленинградской области признал бывшую замдиректора сосновоборского операционного офиса «Таврического» Банка Галину Баранову и ее дочь, ведущего клиентского менеджера того же подразделения Веру Баранову, виновными в хищении 14,7 млн рублей со счетов вкладчиков. Они получили 3,5 и 3 года условно соответственно.

Ленинский районный суд признал виновной в дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) музыканта Диану Логинову (Наоко), вокалистку группы «Стоптайм». Петербурженку оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ранее она отбыла 13 суток за организацию массового пребывания граждан, повлекшую нарушение общественного порядка. Протокол на нее составили за «стрит» — исполнение песен на улицах.

Известное бистро «Щелкунчик», расположенное в гостинице «Октябрьская» на площади Восстания, прекратило свое существование с 1 октября. Ресторан быстрого питания был открыт в 2010 году и быстро обрел популярность как у туристов, так и местных жителей. Его ценили за демократичные цены, большие порции и пиво, сваренное там же.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 года условно с испытательным сроком на два года местного жителя Андрея Черкашина, который в апреле поджег бывшую квартиру рэпера-иноагента Оксимирона (Мирон Федоров), чтобы передать таким образом «привет» от серийного пиромана «Пианиста».

В Санкт-Петербурге приступили ко второй очереди переустройства Приморского шоссе для строительства развязки с будущей М-32, сообщили в пресс-службе Смольного. Работы ведет исполнитель контракта на возведение магистрали, АО «ВАД». В ходе первой очереди построили две новые полосы протяженностью 443 метра, на которые перевели движение для выполнения следующего этапа.

Петроградский районный суд приостановил на 20 суток деятельность ресторана «Мона», расположенного в доме 47А по Каменноостровскому проспекту Ресторан «Мона» принадлежит ООО «Сырник». В ходе проверки заведения 13 октября сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения законодательства.

Central Properties нашла нового владельца для логопарка «Вэйлкорп» на 41 тыс. кв. м в поселке Шушары. Эксперты полагают, что сумма сделки может превышать 3,1 млрд рублей. ООО «Рентики», согласно информации СПАРК, теперь владеет 95% долей актива. Бенефициаром компании выступает закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Симметрия» под управлением ООО УК БФА Татьяны Стукань.

В «Ленинградском зоопарке» обратились к петербуржцам, которые подкидывают на их территорию красноухих черепах. Жителей Северной столицы призвали прекратить совершать безответственные поступки. В пресс-службе зоопарка напомнили, что сотрудники принимают животных только с ветеринарными документами и при прохождении карантина.

Под Выборгом, на участке дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (оно же Балашовское шоссе), продолжаются работы по капитальному ремонту. На отрезке до моста через реку Черкасовку подрядчик уже снял старый асфальт и уложил выравнивающий слой нового. Об этом сообщили 28 октября в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти, продемонстрировав кадры с места ведения работ.

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект компании «Пром-Свет» по строительству завода, который будет выпускать осветительное оборудование. Объем инвестиций в его реализацию превысит 420 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного. Предприятие возведут на Ржевке, на строительство уйдет пять лет.