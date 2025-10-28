Стартовала вторая очередь переустройства Приморского шоссе для строительства М-32

В Санкт-Петербурге приступили ко второй очереди переустройства Приморского шоссе для строительства развязки с будущей М-32, сообщили в пресс-службе Смольного. Работы ведет исполнитель контракта на возведение магистрали, АО «ВАД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В ходе первой очереди построили две новые полосы протяженностью 443 метра, на которые перевели движение для выполнения следующего этапа. Сейчас рабочие проводят выемку грунта и устройство буронабивных свай опор будущей развязки. Далее планируют заново проложить водопропускные трубы и инженерные коммуникации.

«Вторую очередь переустройства Приморского шоссе планируется завершить до конца 2026 года: движение транспорта будет перепущено на новые полосы уже в сторону Ленобласти. Третья очередь переустройства шоссе включает демонтаж старых полос Приморского шоссе и строительство на их месте опор будущей развязки. С учетом масштабности этих работ общую готовность М-32 сегодня оцениваем в 25 %»,— рассказал «Ъ-СПб» технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Смирнов.

Недавно стало известно, что срок завершения строительства магистрали М-32, которая свяжет Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с будущей трассой М-49, сдвинули больше чем на год. В первой версии госконтракта датой сдачи объекта значился январь 2027 года.

Заказчик, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и АО «ВАД», заключили дополнительное соглашение, в котором в том числе прописали изменение сроков выполнения работ. Согласно поправкам, М-32 будет достроена к ноябрю 2028 года.

Подробнее о ходе возведения магистрали — в материале «Ъ-СПб» «М-32 растягивается во времени».

Артемий Чулков