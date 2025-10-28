Экс-сотрудницам «Таврического» банка вынесли приговоры за хищение 14,7 млн рублей

Сосновоборский горсуд Ленинградской области признал бывшую замдиректора сосновоборского операционного офиса «Таврического» Банка Галину Баранову и ее дочь, ведущего клиентского менеджера того же подразделения Веру Баранову, виновными в хищении 14,7 млн рублей со счетов вкладчиков. Они получили 3,5 и 3 года условно соответсвенно, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство подало к Галине и Вере Барановым гражданский иск на сумму 8,1 млн рублей, он будет рассмотрен позднее. Кроме того, остается в силе ранее вынесенное решение об аресте дома экс-сотрудниц «Таврического» банка.

В сентябре Центробанк отобрал лицензию у банка «Таврический», который занимал 60-е место в списке российских банков. Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации с участием АСВ.

Недавно суд признал «Таврический» банк банкротом и открыл конкурсное производство. АСВ назначили конкурсным управляющим. «Расчеты с вкладчиками – кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года»,— заявили тогда в агентстве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что долги «Таврического» банка превысили активы на 137 млрд рублей.

Артемий Чулков